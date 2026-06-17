El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 17 de junio de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 17 de junio, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna y probabilidad de chubascos ocasionales por la tarde, que pueden ir con tormenta y ser localmente fuertes.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 38 y los 19 grados, mientras que en Cáceres irán desde los 36 hasta los 20 grados.

El viento soplará variable, flojo con algún intervalo de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).