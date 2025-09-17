El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 17 de septiembre de 2025

Archivo - Un hombre llena una botella de agua en una fuente pública. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 17 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas significativamente altas.

Así, los termómetros registrarán un ligero ascenso, de modo que oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 40 de máxima en Badajoz, así como entre los 20 y los 37 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos y de dirección variable, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.