El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 21 de enero de 2026

Archivo - Varias personas caminan con paraguas - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 21 de enero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o localmente moderadas, que se desplazan desde el oeste y que pueden ser persistentes en el extremo norte.

La cota de nieve bajará a últimas horas a unos 1.500 metros y no se descantan brumas y algún banco de niebla, mientras que los vientos soplarán del sur y suroeste, flojos aumentando a moderados.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso, que podrá ser localmente notable, y las máximas sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que los termómetros oscilarán en Badajoz entre 7 grados de mínima y 14 de máxima y en Cáceres entre 7 y 12 grados.