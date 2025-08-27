El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 27 de agosto de 2025

Archivo - Intervalos de sol y nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 27, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas, y de evolución diurna en el norte.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, más acusado en las máximas, y oscilarán entre los 15 y los 32 grados en Badajoz, así como entre los 18 y los 32 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste, flojos o moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.