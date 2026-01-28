El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 28 de enero de 2026

Archivo - Lluvia y viento - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 28 de enero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, que serán débiles o moderadas.

La cota de nieve subirá desde los 1.000 a los 1.600 o 1.800 metros, y se prevén algunas heladas débiles en zonas de montaña del norte, mientras que el viento soplará del suroeste girando a oeste, con intervalos de intensidad fuerte y racha muy fuertes.

Las temperaturas mínimas se mantedrán sin cambios y las máximas registrarán un ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 8 grados de mínima y 17 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 7 y 14 grados.