El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 28 de octubre de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 5:32
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   MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 28, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas en ascenso.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 24 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos variables, según la predicción anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

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