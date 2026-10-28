El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 28 de octubre de 2026

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MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 28, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas en ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 24 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos variables, según la predicción anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.