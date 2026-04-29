El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 29 de abril de 2026

Archivo - Un charco provocado por la lluvia en una acera. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 29 de abril, precipitaciones generalizadas, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo, principalmente en el norte, tendiendo a remitir al final del día.

Temperaturas en descenso, tanto las mínimas como las máximas, con termómetros que oscilarán entre los 11 y los 24 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se moverá entre los 11 y los 20 grados.

Viento del sur y suroeste, flojo a moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).