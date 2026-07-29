El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 29 de julio de 2026

Mujer con abanico por la calle - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 29 de julio, en Extremadura, temperaturas significativamente altas, con mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero descenso o sin cambios.

En ese sentido, los termómetros oscilarán entre 22 grados de mínima y 38 de máxima en la provincia de Badajoz, y entre 22 y 37 grados en la de Cáceres.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, y los vientos soplarán del sur y suroeste, de carácter flojo con algún intervalo de moderado por la tarde.