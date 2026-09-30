El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 30 de septiembre de 2026

Nubes en el cielo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 30 de septiembre, probabilidad de precipitaciones y algún chubasco con tormenta en el norte y noroeste nuboso, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos con alguna precipitación débil dispersa.

Asimismo, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, con valores que en Badajoz oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 17 de mínima y en Cáceres entre los 29 y los 16 grados.

En cuanto al viento, soplará del sur al oeste, flojo en la mitad sur y flojo a moderado, con alguna racha fuerte en cotas altas, en la mitad norte.