El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 1 de abril de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 1 de abril, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas sin cambios o en descenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 25 de máxima en Badajoz, así como entre los 7 y los 22 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente norte flojos a moderados, con intervalos de fuerte en el norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.