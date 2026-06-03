El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 3 de junio de 2026

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MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 3, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 35 grados en Badajoz, así como entre los 17 y los 32 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos a moderados.