El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 7 de octubre de 2026

Archivo - Cielos con nubes en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 7 de octubre, cielos nubosos, con nubosidad baja a primeras horas, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales, y con tendencia a intervalos nubosos o poco nubosos.

Se espera, asimismo, alguna precipitación débil dispersa en la primera mitad del día, principalmente en el norte y este, sin descartar algún chubasco con tormenta a primeras horas.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero descenso, y oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 25 de máxima en Badajoz, así como entre los 13 y los 22 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio del noroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.