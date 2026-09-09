El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 9 de septiembre de 2026

Archivo - Cielos nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 9 de septiembre, en Extremadura, nubosidad durante la madrugada con probabilidad de precipitaciones en la mitad norte, que localmente pueden ser moderadas, sin descartar alguna tormenta, tendiendo a poco nuboso durante el día.

Las temperaturas registrarán un ligero ascenso en el oeste y en ligero descenso en el este, y máximas en descenso moderado, de tal forma que en los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 19 grados de mínima y 33 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 31 grados.

Por su parte, el viento soplará del oeste al norte, flojo con intervalos de moderado.