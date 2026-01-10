El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 10 de enero de 2026

   MÉRIDA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 10, intervalos de nubes bajas y altas, con probabilidad de brumas y nieblas matinales.

   En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, sin descartar alguna helada débil en cotas altas del norte. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 5 y los 14 grados en Badajoz, así como entre los 3 y los 11 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste, flojos con algún intervalo de moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

