El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 11 de abril de 2026

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MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 11 de abril, intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado descenso, con termómetros que oscilarán entre 10 y 26 grados en Badajoz, y entre 11 y 23 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del oeste y noroeste, flojo con intervalos de moderado y localmente rachas fuertes o muy fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.