El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 13 de junio de 2026

Archivo - Un hombre bebe agua de una fuente. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 13 de junio, cielos poco nuboso por la mañana mientras que por la tarde crecerá nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos que podrían ir con tormenta.

Por su parte, las temperaturas se mantendrán sin cambios, de modo que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 19 y los 39 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 21 y los 37 grados.

El viento soplará de componente este girando a sur y oeste, flojo con intervalos moderados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.