El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 18 de abril de 2026

Archivo - Cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este sábado, 18 de abril, cielos poco nubosos con algunas nubes altas y nubosidad de evolución diurna principalmente en zonas de mayor orografía.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Así, los termómetros oscilarán entre los 32 y los 12 grados en Badajoz y entre los 12 y 30 en Cáceres.

Asimismo, durante la jornada de este sábado predominará el viento de componente sur, flojo en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).