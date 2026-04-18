El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 18 de abril de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 18 abril 2026 5:31
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   MÉRIDA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este sábado, 18 de abril, cielos poco nubosos con algunas nubes altas y nubosidad de evolución diurna principalmente en zonas de mayor orografía.

    Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Así, los termómetros oscilarán entre los 32 y los 12 grados en Badajoz y entre los 12 y 30 en Cáceres.

   Asimismo, durante la jornada de este sábado predominará el viento de componente sur, flojo en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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