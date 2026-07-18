El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 18 de julio de 2026

Piscina natural de Las Pilas - Carlos Criado - Europa Press
MÉRIDA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este sábado, 18 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos, con predominio de nubes altas, y viento de carácter variable fijándose del oeste, de carácter flojo en general.
Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas también permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 17 y 34 grados.