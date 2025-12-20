El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 20 de diciembre de 2025

Archivo - Persona con un paraguas bajo la lluvia - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 20 de diciembre, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, más probables en la segunda mitad del día.

Asimismo, la cota de nieve se situará de 1.600 a 1.300 metros, con posibilidad de brumas y bancos de niebla, mientras que los vientos soplarán variables, tendiendo a fijarse del suroeste, flojos con algunos intervalos de moderados.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en descenso y las máximas sin grandes cambios, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 6 grados de mínima y 15 de máxima y en la de Cáceres entre 7 y 13 grados.