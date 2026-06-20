El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 20 de junio de 2026

Un hombre bebe agua de una fuente - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 20 de junio, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables por la tarde y noche y en el norte y este, donde alguno podría ser fuerte.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 39 y los 19 grados, mientras que en Cáceres irán desde los 38 hasta los 21 grados.

El viento soplará variable, flojo o moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).