El tiempo en Extremadura hoy sábado, 20 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 20 de septiembre, intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso o sin cambios, con termómetros que oscilarán, en la provincia de Badajoz, entre los 16 grados de mínima y los 36 de máxima, y entre 17 y 33 en la de Cáceres

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur al oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.