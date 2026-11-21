Archivo - Cielos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 21, cielos nubosos, con nubosidad más abundante en el norte y predominio de nubes altas en la primera mitad del día en el sur.

También se registrarán precipitaciones desde la tarde, dispersas en la mitad sur y sin descartar que puedan ser localmente persistentes en el norte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso o permanecerán sin cambios; mientras que las máximas sufrirán un aumento, ligero en la mitad norte.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 21 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 18 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región flojos a moderados del sureste, variables en el norte montañoso.