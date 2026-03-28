El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 28 de marzo de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida en una imagen de archivo
Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 5:31
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   MÉRIDA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este sábado, 28 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, mientras que las temperaturas estarán sin cambios.

    Así, los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 22 y los 7 grados y en Cáceres entre los 19 y los 6 grados centígrados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   Por su parte, los vientos soplarán en la jornada del sábado del noreste, flojos a moderados.

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