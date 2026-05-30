El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 30 de mayo de 2026

Turistas se protegen del calor en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 30 de mayo, cielos poco nubosos, sin descartar nubosidad de evolución por la tarde.

Las temperaturas continuarán sin cambios, aunque estarán localmente en ligero ascenso las mínimas, por lo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 17 y los 37 grados y en Cáceres entre los 20 y los 36 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste, flojos con intervalos de moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).