El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 2 de mayo de 2026

Archivo - Cielos nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 2 de mayo, intervalos de nubes medias y altas aumentando a cielo nuboso, con probabilidad de chubascos, más frecuentes en el norte y este, y que pueden ir acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas en descenso, con termómetros que oscilarán entre los 13 y los 25 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se moverá entre los 14 y los 23 grados.

Viento del sur girando al oeste, flojo a moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).