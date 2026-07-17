El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 17 de julio de 2026

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Archivo - Claustro del Monasterio de Yuste
Archivo - Claustro del Monasterio de Yuste - PATRIMONIO NACIONAL - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 17 julio 2026 5:31
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   MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 17 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, y viento que soplará del oeste, de carácter flojo en general.

   Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso y las máximas continuarán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 17 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 17 y 34 grados.

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