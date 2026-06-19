El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 19 de junio de 2026

Archivo - Una señora se protege con el abanico del sol mientras el hombre lo hace con un sombrero. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 19 de junio, cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas, y algunas nubes de evolución durante la tarde, sin descartar algún chubasco y tormenta ocasional hacia el este.

Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso las mínimas, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 38 y los 18 grados, mientras que en Cáceres irán desde los 37 hasta los 20 grados.

El viento soplará variable, predominando la componente oeste, flojo o moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).