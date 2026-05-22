El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 22 de mayo de 2026

Archivo - Una mujer camina con un helado en Badajoz en una imagen de archivo - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 22 de mayo, cielos poco nubosos, con algunas nubes altas.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, que será localmente moderado, y las máximas sin cambios o en ligero ascenso, con termómetros que oscilarán en Badajoz entre los 17 grados de mínima y los 39 de máxima y en Cáceres entre los 18 y los 35 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables, con predominio del sur y sureste, flojos sin descartar intervalos de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.