El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 27 de marzo de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este viernes, 27 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios en el norte y en ligero descenso en el sur.

Así, los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 21 y los 8 grados y en Cáceres entre los 18 y los 6 grados centígrados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, los vientos soplarán en la jornada del viernes del noreste y norte, flojos o moderados.