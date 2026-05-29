El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 29 de mayo de 2026

Archivo - Una terraza vacía en Badajoz en un día de calor - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 29 de mayo, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar alguna tormenta aislada, preferentemente en el norte.

Las temperaturas estarán sin grandes cambios, por lo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 17 y los 38 grados y en Cáceres entre los 18 y los 36 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste o variables, flojos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).