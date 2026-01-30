El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 30 de enero de 2026

Archivo - Dos mujeres se protegen de la lluvia con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 30 de enero, en Extremadura, cielos nuboso a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, en una jornada en la que so se descarta alguna helada débil en cotas altas del extremo norte.

El viento soplará del oeste y suroeste, de carácter flojo a moderado, aunque con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso, que será localmente moderado en el sur, y la máximas continuarán con ligeros cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 8 y 16 grados.