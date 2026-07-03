El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 3 de julio de 2026

Archivo - Un joven en un día caluroso - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 3 de julio, temperaturas altas o muy altas en Extremadura, por lo que se activarán avisos de nivel naranja en varias comarcas de la región, y de nivel amarillo en el resto.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución diurna, mientras que los soplarán soplarán entre el norte y este de carácter flojo, con algún intervalo de moderado en Cáceres.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en el norte y sin cambios o en ligero descenso en el sur, de tal forma que en la provincia de Badajoz oscilarán entre 25 grados de mínima y 42 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 24 y 39 grados.