'Timón de Atenas' reflexiona sobre la monetización de la amistad en el nuevo estreno esta semana del Festival de Mérida

Presentación del espectáculo 'Timón de Atenas' en el 72º Festival de Teatro Clásico de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Timón de Atenas' reflexionará sobre la monetización de la amistad en el estreno de esta semana del 72º Festival de Teatro Clásico de Mérida.

En una coproducción del certamen emeritense y Bombonera, desde este miércoles, día 15, y hasta el domingo 19, y bajo la dirección de Hernán Gené, actores como Pepe Viyela, Tomás Pozzi, Esther Acevedo, y Beatriz Melgares, entre otros, llevarán al presente la obra de Shakespeare del mismo nombre --con versión de Joaquín Hinojosa-- para interpelar al espectador sobre los afectos, la naturaleza humana o el poder corruptor del dinero.

Así, el Festival de Mérida utiliza de nuevo los clásicos para trasladarlos al presente, utilizando en esta ocasión la tragedia y la comedia para "bucear" en el cariño y el afecto humano, según ha destacado Pepe Viyuela durante la presentación este lunes en la capital extremeña del espectáculo.

De este modo, con actores interpretando a diferentes personajes durante el montaje, y con cambios constantes de mobiliario y de coreografía, 'Timón de Atenas' entremezcla la amistad con el poder, la ambición, la traición y el desencanto, según ha explicado el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, quien ha calificado este espectáculo como una de las "grandes" producciones del certamen.

Llegará al escenario del Teatro Romano de Mérida tras las representaciones la pasada semana de 'Electra Jonda', que ha logrado reunir a 7.037 espectadores; y permitirá seguir poniendo de manifiesto que los grandes textos clásicos pueden tener una "mirada plenamente contemporánea", ha afirmado Cimarro.

De su lado, el director del montaje, Hernán Gené, ha señalado que la que llega esta semana al certamen emeritense es una obra "extraña" de Shakespeare "poco representada", y en la que se pasa "del negro al blanco sin solución de continuidad", transcurriendo desde la tragedia a la comedia para llevar hacia una "reflexión profunda" de la humanidad.

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