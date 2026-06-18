Toda Extremadura estará este jueves en alerta amarilla por tormentas

Alertas para el 18 de junio en Extremadura - AEMET

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este jueves, 18 de junio, la alerta amarilla por tormentas en toda la región desde las 13,00 y hasta las 22,00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante ese tiempo existe probabilidad de rachas muy fuertes y no se descarta granizo.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local.

También aconseja a los servicios de mantenimiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad; y que presten especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

Finalmente, se recomienda llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar en caso de necesidad con el 112 Extremadura.