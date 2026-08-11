Toda Extremadura salvo el sur de Badajoz estará este miércoles en riesgo por altas temperaturas

Archivo - Una mujer combate el calor con un abanico. - MIGUEL ANGEL FLORES/ ISTOCK - Archivo

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas para este miércoles, 12 de agosto, en toda la comunidad autónoma de Extremadura, a excepción del sur de Badajoz.

Los avisos serán de nivel naranja en las Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón, por máximas que alcanzarán los 40 grados, mientras que en el resto de zonas serán de nivel amarillo, con temperaturas que oscilarán entre los 37 y los 39 grados.

Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas.