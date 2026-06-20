Toda Extremadura tendrá este sábado aviso amarillo por altas temperaturas excepto el sur de Badajoz

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura excepto el sur de la provincia de Badajoz tendrá este sábado, 20 de junio, aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar hasta los 39 grados en las zonas de Vegas del Guadiana y en el Tajo y Alagón.

Asimismo, se podrían llegar a los 38 grados en La Siberia extremeña, en Barros y Serena y en la Meseta cacereña y 37 grados en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez.

Los avisos se iniciarán a las 13,00 horas y se darán por concluidos a las 21,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

(Mäs información en Europa Press)