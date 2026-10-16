Toño Pérez y Dani García destacan la calidad de los productos extremeños y su presencia en todo el mundo

Toño Pérez y Dani García, embajadores de la III Feria Agroalimentaria Espiga - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cocineros Toño Pérez y Dani García, embajadores de la III Feria Agroalimentaria Espiga, que se celebra del 16 al 20 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) organizada por Caja Rural de Extremadura, han coincidido en destacar la calidad de los productos extremeños y su presencia en todo el mundo.

Así lo han señalado durante su intervención en la inauguración de esta feria, donde Dani García, uno de los chefs más influyentes y con mayor proyección internacional del país, ha querido dar las gracias a Toño Pérez, razón por la que está presente en esta feria, a quien conoce desde hace más de 20 años, con quien ha vivido situaciones similares y del que ha señalado que "no hay mejor embajador" de la región como él.

Al mismo tiempo, se ha referido al restaurante Atrio y a lo que representa en el conjunto de la región, y a que recientemente ha estado presente en su 40º aniversario con compañeros como Ferran Adrià o Joan Roca, a quienes transmitía que sus responsables son "gente que nos pasa por la derecha y nos hace pequeños absolutamente a cualquier cocinero que haya, no solo en España sino en el mundo, por su visión, por su manera de entender la vida, por la fundación que han montado" y por "el cariño" que le tienen a su tierra.

"Cuando me siento con él me tiro comiendo Extremadura los tres días que voy", ha reconocido, junto con que se siente "muy cerca" porque tanto la región extremeña como la suya, Andalucía, tienen "ciertas similitudes" y carecen de fronteras. Acto seguido, ha querido dar las gracias al equipo de Caja Rural, porque ve "alucinante" que una entidad financiera organice este tipo de ferias que no son "tan sumamente usuales" y que ve "tremendamente necesarias", "sobre todo" para quienes "se lo curran" en las fábricas o en el campo.

García ha destacado igualmente que, en sus viajes por distintos países se da cuenta de la importancia de los productos extremeños o andaluces y también la de "saber venderlo fuera". "En Japón puedes encontrar un jamón, pero creo que todavía hay muchísimo más trabajo en líneas generales", ha apuntado, al haber países que también tienen "buenos" productos, como Italia y su manera de entender la narrativa, la marca o el 'branding' y cómo lo llevan al mundo.

A continuación, Toño Pérez, cocinero y cofundador del restaurante Atrio de Cáceres junto a José Antonio Polo y uno de los grandes embajadores del producto extremeño, ha recordado que han pasado tres años de la primera edición de la Feria Espiga, un "empeño" del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, que le dijo que tenía la "ilusión" de poner en valor tanto los productos de la región como toda la gente y quienes trabajan para que "estas joyas" sean posibles.

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