Torre de Miguel Sesmero estrena un renovado ayuntamiento en el que la Diputación de Badajoz ha invertido 180.000 euros

Inauguración del renovado Ayuntamiento Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero ha inaugurado este viernes las obras de renovación que han permitido rehabilitar la casa consistorial y adaptar este edificio público a las nuevas necesidades de la ciudadanía, mejorando su accesibilidad, eficiencia y funcionalidad, tras una inversión que ha contado con una inversión de 180.000 euros por parte de la Diputación de Badajoz.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha participado en dicha inauguración, acompañada por el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el vicepresidente tercero, Ramón Díaz, la diputada provincial Paqui Silva, la alcaldesa de la localidad, Beatriz Sánchez, así como de representantes institucionales, miembros de la corporación municipal y vecinos.

Del Puerto ha destacado la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en los pueblos de la provincia.

"Cualquier inauguración de un nuevo edificio en un pueblo es un motivo de satisfacción, principalmente porque estamos poniendo a disposición de la ciudadanía una nueva infraestructura más moderna y sostenible y porque estamos mejorando la calidad de los servicios públicos que ofrecemos a nuestras vecinas y vecinos", ha afirmado.

Raquel del Puerto ha señalado que la renovación de la casa consistorial, que lleva operativa ya desde hace unos meses, responde a la evolución del propio municipio y a la necesidad de adaptar los servicios públicos a una sociedad que avanza, indica la diputación en una nota de prensa.

En este sentido, ha asegurado que Torre de Miguel Sesmero "tuvo la necesidad de rehabilitar su casa consistorial porque necesitaba adaptarse a las nuevas necesidades de su ciudadanía", algo que, según explicó, "surgió gracias a que el pueblo ha venido creciendo y evolucionando".

La presidenta de la institución provincial ha defendido que cada nueva infraestructura municipal representa una "señal de vitalidad" para el mundo rural. "Cualquier actuación que se tenga que hacer en el pueblo, ya sea un polideportivo o una piscina, es consecuencia de que ese pueblo aún tiene vida, de que quiere un presente y un futuro mejor, y de que está creciendo y progresando junto al resto de la provincia", ha señalado.

LA DIPUTACIÓN APORTA MÁS DE 180.000 EUROS

La Diputación de Badajoz ha colaborado en este proyecto, aportando financiación para la rehabilitación del edificio y contribuyendo a hacerlo más sostenible y accesible. En concreto, la institución provincial ha destinado más de 100.000 euros para complementar la financiación de las obras de rehabilitación, junto a la aportación municipal y los fondos europeos Next Generation. A esta cantidad se suman 24.000 euros para la instalación del ascensor en el edificio anexo y otros 56.000 euros destinados al equipamiento.

Del Puerto ha puesto en valor la colaboración institucional como fórmula para dar respuesta a las demandas reales de los municipios. "La relación interadministrativa da respuesta a los problemas y necesidades de una forma más ágil, eficaz y efectiva", indicó, destacando que las administraciones deben trabajar conjuntamente "si lo que queremos es que nuestros pueblos sigan avanzando".

En este sentido, aseguró que la rehabilitación del Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero es "un claro ejemplo" del resultado positivo de la cooperación entre instituciones. "Tres administraciones poniéndose de acuerdo para, en definitiva, mejorar el servicio público que prestamos a la ciudadanía", ha manifestado.

Igualmente, ha agradecido el trabajo realizado por la alcaldesa y el Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero, destacando que esta colaboración refleja el papel de la diputación como administración cercana a los municipios. "Nuestro deber y nuestro sentido es ayudar a los pueblos, colaborar con ellos y darles la mano", ha puntualizado.

Raquel del Puerto ha asegurado que con esta actuación el municipio abre una nueva etapa con una casa consistorial preparada para responder mejor a las necesidades actuales.

"Torre de Miguel Sesmero inicia una nueva etapa con un ayuntamiento más sostenible, accesible y cercano, que le permitirá atender mejor a la ciudadanía, con menos tiempos de espera y con un trato al público más humano", ha destacado.

La presidenta reivindicó además el papel esencial de los ayuntamientos como primera puerta de atención a los ciudadanos y como base del municipalismo. "Los ayuntamientos son las casas de todas y de todos y es donde se ejerce el fundamento básico de la Diputación de Badajoz: el municipalismo", ha señalado.

APOYO INSTITUCIONAL

Por su parte, la alcaldesa, Beatriz Sánchez, ha querido dejar claro que esta reforma es posible gracias a la implicación del Gobierno de España y de la diputación provincial, además de la aportación propia del ayuntamiento.

Asimismo, se ha mostrado muy satisfecha con el resultado final, ya que desde hace unos meses cuentan con un ayuntamiento "accesible, moderno, en el que se ha mantenido el patrimonio hallado". Además, ahora se puede "ofrecer a los vecinos en la plaza de España, todos los servicios municipales de los que disponemos".

Sánchez ha querido poner en valor el gran trabajo realizado, sobre todo teniendo en cuenta las malas condiciones que presentaba el Ayuntamiento, así como el edificio anexo que estaba en "condiciones pésimas" y ahora se ha podido recuperar.