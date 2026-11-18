La Torta del Casar conquista una medalla de Súper Oro y una de bronce en la cata ‘World Cheese Awards' - DOP Torta del Casar

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos quesos amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar han sido premiados con una medalla Súper Oro y un bronce en la cata de quesos internacional 'World Cheese Awards', los galardones con mayor prestigio del sector quesero.

El certamen organizado por la asociación británica 'The Guild of Fine Food' selecciona cada año a los mejores quesos del mundo y, en esta 38ª edición, el queso extremeño se ha alzado con dos distinciones.

Así, una medalla Súper Oro, uno de los máximos reconocimientos del certamen, ha recaído en la quesería 'Quesos del Casar SL' con su Torta del Casar 'Gran Casar' y, una de bronce, ha sido entregada a la quesería 'Doña Francisca SL' por la Torta del Casar 'Virgen del Prado'.

El maestro quesero de 'Quesos del Casar SL', Antonio Hinojal, ha destacado que alzarse con uno de los máximos galardones del concurso supone una "recompensa a la constancia en la elaboración artesanal".

"Es un inmenso honor recibir este premio en un certamen de tanto nivel porque supone el broche de oro a un año lleno de esfuerzo, mimo y dedicación en cada etapa del proceso. Más allá del prestigio que aporta, este galardón es un reconocimiento directo al compromiso y al trabajo diario de todo nuestro equipo, sin el cual sería imposible mantener este estándar de calidad", ha expresado.

Por su parte, el maestro quesero de 'Doña Francisca SL', Diego Lindo, que se ha alzado con un bronce, ha explicado que lograr que su Torta del Casar esté entre los quesos premiados en un "escaparate con mucha visibilidad mundial, es un respaldo muy importante para la quesería".

"Competir entre miles de referencias de todo el mundo y obtener esta distinción es un gran éxito que nos llena de satisfacción. Este galardón nos empuja a seguir trabajando con la misma exigencia, respetando nuestra tradición para elaborar un queso excelente y continuar situando a Extremadura en el mapa internacional de los mejores quesos del mundo", ha concluido.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha puesto en valor el hecho de que dos queserías de la DOP hayan sido distinguidas en esta edición, subrayando la "solidez colectiva del sello de calidad".

"Es un verdadero orgullo que reafirma el trabajo bien hecho tanto desde el Consejo Regulador, velando por el rigor y la autenticidad, como desde las propias queserías por alcanzar la excelencia y colocar los productos extremeños entre los mejores del planeta. Además, un certamen de esta magnitud es uno de los mejores escaparates posibles para mostrar al público y a los expertos internacionales las cualidades organolépticas y diferenciales de nuestra Torta del Casar", ha afirmado Muñoz.

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