Un total de 51 puntos de Extremadura se convierten en refugios climáticos frente al calor

El delegado del Gobierno en Extremadura atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que un total de 51 puntos de la región se convierten en refugios climáticos, situados en lugares públicos e identificados y a los que se puede acudir en casos tales como olas de calor.

En este sentido, Quintana ha destacado que una página interactiva permite ver estos 51 refugios climáticos y que estos últimos no son un albergue sino "un sitio donde los ciudadanos, en un momento determinado, pueden acudir en la ola de calor por cualquier motivo".

También ha defendido que es una "apuesta" del Gobierno ante el cambio climático, que "es un auténtico hecho" aunque "todavía hay gente que lo niega" y que ha dejado de ser "solamente" una causa ligada al medio ambiente dado que "ahora afecta" a la economía y a cuestiones sociales.

Ante el cambio climático, ha apuntado, hay que ser capaces de actuar a la vista de cómo afecta en este caso a Europa, como también ha puesto el foco en que "negarlo es negar la evidencia científica de lo que dicen la inmensa mayoría de los científicos" y en que lo que se tiene que hacer es trabajar "entre todos para luchar y minimizar" las cuestiones relacionadas con el mismo.

Y es que, como ha agregado, se está viendo que los episodios extremos se producen con mayor frecuencia cada día y mes, de modo que "eso requiere un trabajo y una parte es, precisamente, la creación de estos refugios climáticos".

Se trata de un total de 51 en sitios públicos, que van a estar identificados, y a los que una persona que se sienta mal por el efecto de calor puede acudir "perfectamente allí" y el personal público presente sabe lo que tienen o no que hacer en aras de ayudarle.

También se destinan 10 millones de euros para toda España, ha concluido, y estos 51 refugios climáticos son un acuerdo que tiene la Administración General del Estado con la Diputación de Cáceres.