Un total de 671 alumnos extremeños de ESO recibirán ayudas de la Junta para el estudio de inglés en horario extraescolar

Estudiantes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 671 alumnos y alumnas matriculados este curso en Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes extremeños recibirán una ayuda de la Junta de 320 euros para el estudio de inglés en horario extraescolar.

La Administración autonómica ha destinado a esta convocatoria un importe total de 214.720 euros.

Los estudiantes beneficiarios deben formarse, como requisito indispensable, en centros de idiomas acreditados en Extremadura, es decir, aquellos que permitan la realización de exámenes oficiales de lengua inglesa que acrediten el nivel de competencia lingüística dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Las ayudas se han otorgado siguiendo criterios de renta y sin superar el importe de la matrícula o la mensualidad correspondiente al desarrollo de la actividad en sesión de tarde, señala en nota de prensa la Junta.

La concesión de las subvenciones se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), mediante resolución de la Consejería de Educación y Formación Profesional. La lista completa de beneficiarios se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en el portal Educarex.

Cabe destacar que esta convocatoria de ayudas, alineada con la Estrategia de Internacionalización de la Educación implementada por la Junta de Extremadura, tiene como finalidad crear las condiciones de equidad necesarias para que todo el alumnado alcance "el máximo desarrollo posible de sus capacidades", ya que la formación educativa de excelencia requiere del dominio de habilidades comunicativas en otras lenguas, además de la materna.