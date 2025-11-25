Trasladadas al hospital cuatro personas por mala combustión en una vivienda de Cáceres

Archivo - Profesionales en el Centro 112 de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, entre ellas una niña de tres años y un bebé de cuatro meses, han sido trasladadas al hospital al presentar mareo y dolor de cabeza por la mala combustión ocurrida en un aparato en una vivienda de la calle Encina, a la altura del número 20, en Cáceres.

Según ha informado el 112 de Extremadura, se recibió una llamada en el centro de emergencias informando de un posible escape de gas en la citada dirección.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos del parque de Cáceres, que no han detectado ninguna fuga.

Desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 se han movilizado recursos sanitarios. Tras atender a los afectados, han sido trasladados heridos leves al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.