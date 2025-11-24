Trasladado en estado crítico un hombre de 78 años tras caer de un andamio en una vivienda en Talayuela

Archivo - Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años de edad se encuentra en estado crítico después de caer de una altura desde un andamio en el patio de una vivienda en la localidad cacereña de Talayuela.

El accidente personal ha tenido lugar sobre las 15,55 horas de este lunes, 24 de noviembre, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

El herido sufre una fractura craneal y ha sido trasladado hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos del servicio provincial contra incendios.