Tres detenidos por robar a un octogenario y usar su tarjeta bancaria en locales de Don Benito

Un agente y un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación y estafa a un octogenario en Don Benito, así como a dos hombres que utilizaron su tarjeta bancaria en locales de la ciudad.

La víctima, de 82 años de edad, interpuso una denuncia el pasado 26 de febrero en la que narraba que estando frente a su domicilio apoyado en un andador se le acercó una joven de forma sorpresiva que le propinó un empujón que le tiró al suelo, aprovechando en ese momento la agresora para registrar sus bolsillos y robar todos los efectos que portaba, en este caso un teléfono móvil, tarjeta bancaria y 100 euros en efectivo.

Asimismo, aportó la descripción física de la autora y la dirección en la que huyó, que permitió al grupo de policía judicial de la propia comisaría iniciar una investigación que ha contado con numerosas gestiones, como la toma de declaración de la propia víctima, posibles testigos, análisis de imágenes de vídeo de comercios y de la zona.

Los agentes comprobaron que, además de la autora material del robo violento, otras dos personas habían estada haciendo uso de la tarjeta de crédito sustraída en comercios de la zona.

Tras la identificación y posterior detención de la autora del robo, el pasado 11 de marzo, posteriormente los agentes lograron igualmente la plena identificación de las otras dos personas que habrían hecho uso de la misma tarjeta bancaria, realizando pagos en otros comercios y establecimientos de hostelería. Ambos fueron detenidos los días 16 y 17 de marzo, respectivamente, acusados en este caso como presuntos responsables de un delito de estafa, ascendiendo los pagos realizados a más de 300 euros.

Los detenidos son una mujer y dos hombres de entre 36 y 49 años de edad, contando todos con numerosos antecedentes anteriores por hechos similares, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.