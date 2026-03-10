Tres heridos graves y dos leves en la colisión frontal entre una ambulancia y un turismo en Badajoz

Helicóptero sanitario - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas graves y otras dos leves en una colisión frontal entre una ambulancia y un turismo en el término municipal de Badajoz.

El accidente se ha registrado sobre las 15,00 horas de este martes en el punto kilométrico 16,7 de la carretera N-432, según ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia del siniestro, la vía está cortada y se ha establecido un paso alternativo por el camino asfaltado paralelo al suceso.

Hasta el lugar se han desplazado equipos de tráfico de la Guardia Civil y uno de seguridad ciudadana, así como bomberos y un helicóptero sanitario.