La Diputación de Badajoz organiza el 10 de octubre una observación para promocionar el astroturismo

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Transición Ecológica, celebrará el próximo viernes 10 de octubre una nueva actividad de observación astronómica en la finca La Cocosa con la finalidad de promocionar las actividades vinculadas al astroturismo y la protección del cielo nocturno en la región.

Esta actividad nace de la colaboración con Extremadura Curiosa, un proyecto dedicado a difundir planes turísticos que promueven nuestra tierra y fomentan la cultura y la economía local. Una de sus principales iniciativas es el Calendario Extremeño, una propuesta que te ofrece un plan diferente en Extremadura para cada mes del año. En el mes de octubre, la propuesta es disfrutar de una observación del cielo nocturno desde La Cocosa.

Para facilitar la participación y reducir el impacto medio ambiental, se ofrecerá transporte gratuito desde Badajoz, evitando el uso de vehículos privados. Las plazas están limitadas a 50 personas, y las inscripciones podrán realizarse, a partir del 30 de septiembre a las 10,00 horas, a través de la web de la diputación provincial.

Esta observación se enfocará en la fase de la Luna llena. Dicha fase, es uno de los fenómenos astronómicos más reconocibles y apreciados por la ciudadanía, se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, de modo que el hemisferio visible del satélite queda completamente iluminado, detalla la diputación en una nota de prensa.

Este acontecimiento, que tiene lugar aproximadamente cada 29 días, ha sido históricamente un referente en calendarios agrícolas, culturales y religiosos, y en la actualidad continúa despertando gran interés tanto por su valor científico como por su dimensión cultural y patrimonial.

Esta será la sexta actividad del calendario anual del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC), que contempla un total de 13 sesiones entre mayo de 2025 y abril de 2026, con propuestas que combinan astronomía, educación ambiental y divulgación científica.

Entre ellas se incluyen sesiones solares, observaciones teatralizadas, charlas temáticas, talleres familiares y experiencias nocturnas como esta, todas ellas diseñadas para acercar el cielo nocturno a la ciudadanía y sensibilizar sobre la importancia de su protección frente a la contaminación lumínica.

El CPPC es una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz para promover la educación ambiental, la divulgación científica y la sensibilización frente a la contaminación lumínica y la protección del cielo nocturno. Su programación combina actividades técnicas, familiares y de ocio responsable, con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía y fomentar el cielo estrellado como recurso singular de desarrollo rural sostenible.

Además del equipamiento astronómico y multimedia con el que cuenta, el CPPC se ubica en un entorno natural privilegiado dentro de la finca La Cocosa, lo que permite desarrollar experiencias de conexión con el medio nocturno en condiciones óptimas. Estas acciones se enmarcan en la estrategia regional "Extremadura, Buenas Noches", que pone en valor el cielo nocturno extremeño como elemento diferenciador del territorio.

Con esta observación, la Diputación de Badajoz continúa impulsando una oferta "formativa y experiencial" que contribuye a la conservación del cielo nocturno y al "fortalecimiento de una cultura científica accesible y participativa" en la provincia.