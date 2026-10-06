Los turismos de ocasión superan las 39.000 unidades vendidas hasta septiembre en Extremadura, un 0,9 más

Archivo - Imagen de vehículos de ocasión. - COCHES.NET - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión han alcanzado las 39.126 unidades hasta septiembre en Extremadura, lo que supone un incremento del 0,9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto al mes de septiembre, se han vendido en Extremadura 4.171 turismos y todoterrenos de ocasión, que suponen un 6,5 por ciento menos que en el mismo de 2025.

En el conjunto del país, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión han sumado un total de 1.640.051 unidades hasta septiembre, lo que supone un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Al analizar el mercado por antigüedad, los datos muestran cómo las ventas de usados de hasta cinco años tiran del mercado, subiendo un 5,2% hasta septiembre, lo que supone concentrar el 26% del mercado. A pesar del tirón de los más jóvenes, el grueso de las operaciones se sigue concentrando en los modelos de más de quince años que, en lo que va de ejercicio, concentran el 41,6% de las ventas.

Por fuentes de energía, las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano, lo que explica, en parte, el buen comportamiento de los usados de menor antigüedad, dada la juventud de la oferta de modelos con enchufe.

De esta forma, las comercializaciones de turismos eléctricos puros de ocasión acumulan una subida del 39,8% hasta septiembre, con un total de 27.920 unidades. Por su parte, las de híbridos enchufables usados suben un 46,9% en lo que va de año, hasta alcanzar las 43.762 unidades.

En este contexto, los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentran el 48,1% de las operaciones, acumulan una caída del 2,9% hasta septiembre, mientras que los de gasolina suman un total de 581.955 unidades (-0,2%) en lo que llevamos de ejercicio.

La antigüedad media del usado vendido en España se mantiene en los 11,4 años hasta septiembre y supera los 15 años en las operaciones entre particulares, que suponen más de seis de cada diez transacciones.

"Estos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de activar el plan nacional de renovación del parque para dar cumplimiento a la Ley de Movilidad Sostenible, máxime cuando las ayudas a la compra de electrificados del plan Auto+ prescinden del incentivo al achatarramiento", han subrayado las patronales.