La UCO continúa este jueves con los registros en Hornachos, tras hallar restos óseos en la vivienda de los detenidos

Calle de Hornachos en la que se están centrando lso registros de de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil continúa este jueves con los registros en la localidad pacense de Hornachos, con el objetivo de buscar más indicios sobre la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017.

Los registros se reanudan después de que en la tarde de este pasado miércoles, los agentes encontraran restos óseos enterrados en el patio de la vivienda de los dos detenidos, en una zona al aire libre.

Una vez recuperados, los restos óseos fueron enviados al Servicio de Criminalística en Madrid para su identificación.

Los dos detenidos tras la localizaron de estos restos en su vivienda han pasado la noche en dependencias Acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, según avanzan fuentes de la Guardia Civil.

En concreto, la investigación se está desarrollando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.