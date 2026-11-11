La UEx celebra este jueves elecciones al Rectorado para elegir entre Mercedes Sabido o Pedro Fernández - UEX

CÁCERES 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) celebra este jueves, 12 de noviembre, las elecciones al Rectorado, una jornada en la que la comunidad universitaria está llamada a las urnas para elegir a la persona que dirigirá la institución entre los dos candidatos que se presentan.

Así, Pedro Fernández Salguero opta a la reelección, mientras que Mercedes Sabido se presenta por primera vez y, de ser elegida, sería la primera mujer en dirigir la universidad extremeña desde su creación hace más de 50 años.

Las votaciones se desarrollarán de 10,00 a 19,00 horas en las mesas electorales habilitadas en los cuatro campus de la UEx, de manera que en Badajoz tendrán lugar en la Facultad de Ciencias y en la Escuela de Ingenierías Industriales; en el campus de Cáceres se podrá votar en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Veterinaria; y en Mérida, las urnas estarán colocadas en el Centro Universitario, al igual que en Plasencia.

En cuanto a la votación de los candidatos, está previsto que Mercedes Sabido ejerza su derecho al voto a las 11,00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Cáceres; mientras que Pedro M. Fernández Salguero hará lo propio a las 10,00 horas en la Facultad de Ciencias del Campus de Badajoz.

El seguimiento de los resultados electorales se hará a partir de las 19,45 horas en el Rectorado de la UEx, en el Campus de Badajoz, donde los medios podrán asistir al seguimiento del proceso de escrutinio electoral. Durante este acto se procederá a la apertura de la mesa electrónica, el recuento de los datos de votación y la comunicación de un primer avance de los resultados electorales.

CENSO Y SEGUNDA VUELTA

Cabe recordar que a las elecciones al Rectorado de la UEx están llamados a las urnas unas 20.000 personas de le comunidad universitaria, entre profesorado, personal de administración y servicios y alumnado. El voto es ponderado y el 51% corresponde al profesorado funcionario, el 12% al resto de docentes, el 25% a los estudiantes y el 12% al personal de administración, gestión y servicios.

Este proceso está sustentado por los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 11 de septiembre y que han sido adaptados a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y en los que se incluye como principal novedad que el mandato del Rectorado se fija en seis años y será improrrogable y no renovable.

La proclamación provisional de resultados será el viernes, día 13; las reclamaciones frente a la proclamación provisional se han fijado para los días 16 y 17 de noviembre, y el día 18 será la proclamación definitiva de resultados.

En caso de que fuese necesaria una segunda vuelta, la campaña electoral se celebrará del 19 al 29 de noviembre, y las votaciones tendrán lugar el martes, 1 de diciembre. Tras el periodo de reclamaciones, la proclamación definitiva del nuevo rector o rectora de la UEx se haría el 10 de diciembre.