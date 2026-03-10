La UEx identifica una diana terapéutica en el estudio del cáncer de mama

Grupo d einvestigación de la UEx - UEX

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación en Fisiología Celular de la Universidad de Extremadura (UEx) ha identificado una diana terapéutica en el estudio del cáncer de mama.

Una de las líneas de investigación más consolidadas de este grupo se centra en comprender los mecanismos moleculares que permiten a las células de diferentes tipos de cáncer de mama sobrevivir, proliferar y resistir a tratamientos quimioterápicos.

En este contexto, los investigadores de la UEx estudian la señalización por calcio, una de las rutas fisiológicas más importantes en una célula, y, en concreto, los canales Orai, unas proteínas en la membrana celular que dejan entrar el calcio al interior de la célula.

"El calcio actúa dentro de la célula como un mensajero universal, es decir, el movimiento del calcio, su entrada o su liberación dentro de la célula, activa muchas de las funciones celulares esenciales, permitiendo que las células tomen decisiones", ha explicado el catedrático de la UEx en la Facultad de Veterinaria Juan Antonio Rosado Dionisio.

Cuando una hormona o una señal externa llega a la célula y se une a su receptor, se desencadena como respuesta interna un aumento del calcio en una zona concreta dentro de la célula, el citosol.

Ese pequeño cambio es suficiente para que, por ejemplo, en células musculares se permita la contracción, en células secretoras se active la liberación de sustancias y en otro tipo de células tenga lugar el crecimiento, movimiento o división celular.

Las células cancerosas pueden manipular esta señalización por calcio para proliferar, invadir tejidos o evitar la muerte celular comportándose como una célula progenitora multipotencial. Por tanto, "nuestro objetivo es entender cómo las células cancerígenas son capaces de remodelar los canales de calcio de la familia Orai para conseguir ventaja biológica sobre una célula sana normal", señala el catedrático de la UEx.

Los investigadores se han centrado en la vía de señalización celular Notch1, que desempeña un "papel fundamental" en la comunicación celular, cuya desregulación se ha asociado con el desarrollo y la progresión del cáncer de mama.

El equipo de la UEx ha hallado que la ruta celular Notch1 regula de forma diferente dos canales de calcio -Orai1 y Orai3- según el subtipo de cáncer de mama.

En tumores menos metastásicos, Notch aumenta la entrada de calcio y favorece el crecimiento tumoral, pero en tumores altamente metastásicos, su activación reduce la entrada de calcio y desencadena apoptosis o muerte celular, ha destacado la UEx en nota de prensa.

Esta regulación, por tanto, modifica la entrada de calcio en las células y puede activar o frenar procesos tumorales, abriendo la puerta a terapias específicas para tumores de mama agresivos como es el caso del triple negativo, ya que su activación induce la muerte de las células más metastáticas.

La investigación ha contado con técnicas avanzadas aplicadas durante la estancia del investigador de la UEx Joel Felipe Nieto, primer autor del estudio, en la Universidad de Graz en Austria.

En concreto, gracias a un modelo experimental con embriones de pollo, los científicos han podido evaluar el impacto de determinados fármacos en el desarrollo o crecimiento controlado de tumores en condiciones más realistas que los cultivos celulares tradicionales.

Uno de esos fármacos con los que el equipo ha trabajado es un inhibidor de la función de Notch1. "De esta manera, hemos podido comprobar en el laboratorio de la UEx el efecto de la activación e inhibición de la ruta celular Notch1 sobre el desarrollo de los tumores", ha explicado Nieto.

El cáncer de mama triple negativo es uno de los tipos más agresivos, con menos opciones terapéuticas y peor pronóstico. El hallazgo de que la activación de Notch induce la muerte de las células más metastásicas convierte a esta ruta en una posible diana terapéutica de gran interés.

El siguiente paso en la investigación va dirigido a confirmar en modelos animales adicionales si la activación de Notch puede frenar tumores agresivos sin afectar a células sanas, y ampliar el estudio a otros tipos de cáncer.